Səfir: "Çində yaşayan Azərbaycan vətəndaşları Türkiyəyə gətiriləcək"

"Azərbaycan tərəfinin istəyi ilə Çində yaşayan azərbaycanlılar Türkiyə vətəndaşları ilə birgə təxliyə ediləcək".

"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoral jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, Çində yayılan koronavirusla bağlı Türkiyə 35 vətəndaşını Hubey vilayətinin Uhan şəhərindən təxliyə edəcək: "Ölkəmiz onlar üçün təyyarə göndərməyi planlaşdırır. Bizdə olan məlumata görə, orada yaşayan 6-7 nəfər Azərbaycan vətəndaşı da Türkiyə vətəndaşı ilə birgə təyyarə ilə Türkiyəyə gətiriləcək".



