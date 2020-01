ABŞ Çində yaşayan vətəndaşlarını və diplomatları təxliyə edib.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Morqan Ortaqus yazılı açıqlama yayıb.

Bildirilib ki, ABŞ vətəndaşlarını Çindən çıxaran təyyarə Kaliforniya ştatına enib.

Departament ABŞ vətəndaşlarına, xüsusilə, Vuhan bölgəsinə getməməklə bağlı xəbərdarlıq edib.

Qeyd edək ki, Çində yayılan yeni tip koronavirus 170 nəfərin həyatına son qoyub, mindən çox insanın vəziyyəti ağırdır.

