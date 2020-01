Hacıqabul sakinindən odlu silah götürülüb.

Publika.az Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsi əməkdaşlarının əldə edilmiş məlumat əsasında Hacıqabul dəmir yolu stansiyasının ərazisində keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş S.Məmiyevdən nömrəsi silinmiş “AKM” markalı silah və 1 ədəd patron darağı aşkar edilərək götürülüb.

Araşdırma aparılır.

