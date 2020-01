Paytaxtda oğru qadın saxlanıldı

Bakı. Trend:

Bakıda oğurluqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb.



Trend-in məlumatına əsasn, Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsi, Nəsimi RPİ 22-ci PŞ və Suraxanı RPİ 33-cü PB əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində yanvarın 26-da 2 qadının çantasından pul və sənəd oğurlamaqda şübhəli bilinən Z.Əliyeva saxlanılıb.

Ətrafında aparılmış tədbirlərlə onun daha iki qadının içərisində, ümumilikdə 315 manat və bank kartı olan çantasını oğurlaması da müəyyən edilib.

