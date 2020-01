Rusiyanın daha iki telekanalı “Azerspace-1” peyki vasitəsilə yayımlanacaq

Bakı. Trend:

“Azərkosmos” ASC 28-30 yanvar tarixlərində Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində keçirilən “CSTB 2020” sərgi-forumunda iştirak edib.

Trend-in məlumatına əsasən, “CSTB” sərgisi telekommunikasiya sahəsində artıq 20 ildən çoxdur ki keçirilir və sərgidə Rusiya və MDB ölkələrindən televiziya yayımı, rəqəmsal media və peyk xidmətləri təqdim edən aparıcı şirkətlər öz məhsullarını nümayiş edir.

Sərgi çərçivəsində “Azərkosmos” və Rusiyanın “VES-Media” (ВЕС-Медиа) şirkətinin “Yuveliroçka” kanalı və Tatarıstan Respublikasının “Novıy Vek” ("Телерадиокомпания Новый Век") teleradio şirkətinin “TNV Planet” ("ТНВ Планета") kanalları arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Müqaviləyə əsasən, fevral ayından etibarən “Yuveliroçka” və “TNV Planet” kanalları “Azerspace-1” peyki vasitəsilə yayımlanacaq. Bu kanallar vasitəsilə rus və tatar dillərində ictimai, siyasi, iqtisadi, analitik, idman, musiqi, əyləncə, moda, tərz və mədəniyyət proqramları nümayiş edilir. Yeni kanallar sayəsində hazırda “Azerspace-1” peykində nümayiş olunan rusdilli kanalların sayı artacaq və bu da regionda rusdilli kanallara olan tələbatı qarşılamaqla “Azerspace-1” peykinin orbital mövqeyinin daha da populyarlaşması üçün əlavə imkanlar yaradacaq.

Sözügedən kanalların yayım tezlikləri aşağıdakı kimidir:

“Yuveliroçka” kanalının tezliyi: 11095/H/3000

“TNV Planet” kanalının tezliyi: 11015/H/13000

“Azərkosmosla qurulan əməkdaşlığımız sayəsində “Yuveliroçka” kanalı nəinki Rusiya və MDB məkanında, o cümlədən “Azerspace-1” peyki vasitəsilə 30-dan çox ölkədə yayımlanacaq. Biz inanırıq ki, bu kanala Azərbaycanlı izləyicilərin də marağı yüksək olacaq. Öz növbəmizdə bizə beynəlxalq televiziya yayımına çıxış imkanı yaratdığı üçün etibarlı tərəfdaşımız “Azərkosmos”a təşəkkür edirik və bu əməkdaşlığımızın uzunmüddətli olacağına əminik”, - deyə “VES-Media” şirkətinin distributor meneceri Yuliya Averkina bildirib.

Həmçinin, sərgi iştirakçılarına “Azərkosmos”un MDB regionu üzrə satış təmsilçisi tərəfindən şirkətin fəaliyyəti və “Azerspace-1” və “Azerspace-2” telekommunikasiya peykləri haqqında geniş məlumat verilib və təqdimat keçirilib.

