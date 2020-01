Fevralın 6-da Bakıda Türk Şurasına üzv dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin növbədənkənar iclası keçiriləcək.

Bu barədə "Report"a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.



