Xalq artisti Röya Ayxanın qardaşı İsmayıl Nəcəfov yeni mahnısını təqdim edib.

Publika.az xəbər verir ki, hərbi xidməti başa vurduqdan sonra musiqi ilə ciddi şəkildə məşğul olmağa başlayan İsmayıl Nəcəfov “Dur” adlı mahnının akustik versiyasını ifa edib.

Məlumat üçün bildirək ki, gənc ifaçının bacısı Röya Ayxan bir il ərzində qardaşının parlaması üçün prodüserlik edəcəyini və maliyyə yardımı göstərəciyini söyləmişdi.

