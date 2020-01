Çindən qayıdan tələbədə koronavirus aşkarlandı

Hindistanda koronavirusa ilk yolxuma halı qeydə alınıb.

Publika.az xəbər verir ki, bir neçə gün əvvəl Çinin Vuhan şəhərindən Hindistanın Kerala ştatına qayıdan tələbənin səhhəti kəskinləşib. Vuhan universitetində təhisl alan tələbə nəzarət altına alınıb..

Qeyd edək ki, Çində yeni növ koronavirusdan ölənlərin sayı 170 nəfərə çatıb, yoluxanların sayı isə 77 mini keçib. Çindən əlavə, yoluxma halları Tailand, Yaponiya, Cənubi Koreya, ABŞ, Kanada, Vyetnam, Sinqapur, Nepal, Fransa, Avstraliya, Malayziya və Almaniyada da qeydə alınıb.

