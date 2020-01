Serenay yeni filmdə “Acıların qadını” obrazını canlandıracaq

Türkiyəli aktrisa Serenay Sarıkayanın "Acıların qadını" ləqəbi ilə tanınan Bərgən rolunda olacağı filmin ssenarisi tamamlanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 1,5 ildir hekayənin tamamlanmasını gözləyən sənətçi yaxın günlərdə Bərgənin yaşadığı Mersinə gedəcək. Həmçinin, Adana və İzmirdəki yerləri ziyarət edərək müğənninin qohumları və yaxın dostları ilə görüşəcək.

Bundan başqa, S.Sarıkaya filmin kostyum dizayneri ilə paltarlar seçməyə başlayıb. Bərgənlə bağlı xəbər, kitab və sənədləri araşdıran aktrisa şan müəllimi ilə Bərgənin ifasında olan mahnıları da öyrənməyə çalışır.

Milli.Az

