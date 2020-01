İngiltərə Premyer Liqasında 18-ci turdan təxirə salınmış bir oyun keçirilib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki,lider "Liverpul" səfərdə "Vest Hem"ə 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.

"Vest Hem" - "Liverpul" - 0:2

Qollar: Məhəmməd Salah, 35-pen. Aleks Oksleyd-Çemberleyn, 52

Qeyd edək ki, 24 oyunun 23-də qalib gələn və bir heç-heçə edən Yurgen Kloppun komandası 70 xalla turnir cədvəlində 1-cidir.

Mersisaydlılar ən yaxın izləyicisi "Mançester Siti"ni 19 xal qabaqlayır.

