Bu gün Elmi-Tədqiqat Ağciyər İnstitutunda daha iki ölüm faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəstələrin hər ikisi ağciyərin obstruktiv xəstəlikləri diaqnozundan vəfat edib. Onlardan biri 1957-ci il təvəllüdlü kişidir. Digər xəstənin isə 1941-ci il təvəllüdlü olduğu bildirilib.

TƏBİB iki nəfərin ölüm faktını Oxu.Az-a təsdiqləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.