Nəsrin filminin qalasına libası ilə damğa vurdu - FOTO

Ötən gün "Aşk tesadüfleri sever 2" filminin qala gecəsi keçirilib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işinin təqdimat gecəsinə filmdə baş rolu canlandıran azərbaycanlı aktrisa Nəsrin Cavadzadə libası ilə damğa vurub.

Onun seçdiyi ağ uzun don ayaq və göbək dekoltesi ilə diqqət çəkib. Nəsrinin libası sosial şəbəkədə müzakirə mövzusuna çevrilib.

Ancaq fanatlarının çoxu libasın çox qabarıq olduğunu və Nəsrinə yaraşmadığını yazıblar.

Qeyd edək ki, filmdə həmçinin, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan və Aytaç Şaşmaz kimi aktyorlar da yer alıb.

