"Roma" klubu İspaniyanın aşağı liqasından futbolçu transfer edib

İtaliyanın "Roma" klubu yeni futbolçu ilə heyətini gücləndirib.

"Report"un klubun rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, paytaxt təmsilçisi İspaniyanın II liqasında çıxış edən "Elçe"nin futbolçusu Qonzalo Vilyarı transfer edib.

21 yaşlı yarımmüdafiəçi İtaliya klubu ilə 2024-cü ilə qədər müqavilə imzalayıb. "Roma" bu transfer üçün qarşı tərəfə 4 milyon avro ödəyib. İspaniyalı futbolçu yeni komandasında 14 nömrəli formanı geyinəcək.

Qeyd edək ki, cari mövsüm "Elçe"nin heyətində 20 oyuna çıxan Vilyar cəmi 1 qola imza atıb.



