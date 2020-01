Rusiya koronavirusa görə Çinlə sərhədi bağlayıb.

Metbuat.az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Rusiyanın baş naziri Mixail Mişustin sərəncam imzalayıb.

M.Mişustin qeyd edib ki, hökumətin görəcəyi tədbirlər və digər addımlar barədə məlumat veriləcək

