Nənənin nəvələrini və özünü öldürməsinin təfərrüatı - Səliqəli geyindirilmiş uşaqların meyitlərini...

Yanvarın 29-da Bakının Nizami rayonunda iki azyaşlının öldürülməsi və daha sonra uşaqların nənəsinin intiharı ilə nəticələnən hadisənin bəzi təfərrüatları məlum olub.

Qeyd edək ki, ötən gün 18:00 radələrində 6 yaşlı Alsu Pikulo və 2 yaşlı Marat Pikulonun üzərində zorakılıq əlamətləri olan meyitlərinin, nənələri 1963-cü il təvəllüdlü Nina Allahverdiyevanın isə asılmış vəziyyətdə meyitinin birgə yaşadıqları paytaxtın Nizami rayonu, Rüstəmov küçəsi, 24 saylı evin 2-ci mərtəbəsində yerləşən 59-cu mənzilində aşkar olunub.

Hadisə yerinə baxış keçirən istintaq-əməliyyat qrupunun üzvləri qadının nəvələrini iplə boğaraq, daha sonra isə intihar etdiyi qənaətinə gəliblər.

Faktla bağlı Bakı şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7 (iki və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürmə) və 120.2.9-cu (təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı qəsdən öldürmə) maddələri ilə cinayət işi başlanılıb.

Bundan əlavə məlum olub ki, N.Allahverdiyeva qızı Lilii Pikulonun ailəsi ilə yaşayıb və nəvələrinə baxıb.

Faciə günorta saatlarında baş verib. L.Pikulo hüquq-mühafizə orqanları ilə söhbət əsnasında bildirib ki, işdə olan vaxt evdə hər şeyin qaydasında olduğunu öyrənmək məqsədi ilə anasına zəng edib. Bir neçə uğursuz cəhddən sonra narahat olan qadın evinə yollanıb və dəhşətli mənzərə ilə qarşılaşıb.

Anası özünü mənzilin qapısından asıb. Səliqə ilə geyindirilmiş uşaqların meyitləri isə uşaq çarpayısının yanına uzadılıb.

Qonşular L.Pikulonun ailəsini müsbət xarakterizə ediblər. N.Allahverdiyevanın isə sakit və adekvat qadın olduğunu, nəvələrini çox istədiyini qeyd ediblər.

Güman edilir ki, cinayətin törədilməsinə səbəb N.Allahverdiyevanın psixi pozğunluğunun olmasıdır. Hazırda istintaq digər motivlərə sahib deyil.

