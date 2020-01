JP Morgan Çinin iqtisadi artım proqnozunu azaldıb

ABŞ-ın “JP Morgan” İnvestisiya Bankı koronavirusun Çinin iqtisadi artım sürətini azaldacağını proqnozlaşdırır.

“Report” xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Bank bu ilin I rübü üçün Çinin iqtisadi artım proqnozunu 6%-dən 5,6%-ə, illik proqnozu isə 5,9-dən 5,8%-ə endirib.

“Koronavirus ən çox turizm, pərakəndə və əyləncə sektorlarına təsir edəcək. Çində yeni il tətili istehlakçı xərçləri üçün “qızıl mövsüm” sayılır, ancaq epidemiya səbəbindən insanlar evindən çıxa bilmirlər”, – deyə, Bankın analitiki Haibin Zhu bildirib.



