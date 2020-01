249 saylı orta məktəbin təsviri incəsənət müəlliməsi Sərfi Namazova vəfat edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, müəllimə qripdən dünyasını dəyişib. Məlumatda o da bildirilir ki, bir həftə öncə müəllimənin qayınanası da eyni diaqnozdan vəfat edib.

Dünən onun 7 mərasimi keçirilib. Yayılan bu məlumat məktəbdə oxuyan şagirdlərin valideynlərini təşvişə salıb.(News24.az)

