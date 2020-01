Təzə gəlindən efirdə biabırçı etiraf: "Səhəri gün gəzə bilmirdim" - FOTO

Britaniyanın ITV kanalında yayımlanan "This morning" ( Bu səhər ) verilişində maraqlı anlar yaşanıb.

Milli.Az perthnow-ya istinadla xəbər verir ki, verilişə qonaq qismində qatılan 80 yaşlı təqaüdçü qadın etirafı ilə aparıcı Holly Willoughby və Philip Schofield-i təəccübləndirib.

Özündən 45 yaş kiçik oğlana ərə gedən 80 yaşlı Iris Jones çox sevincli olduğunu dilə gətirib. Misirli əri Məhəmməd Əhməd İbrahimlə ilk gecəsindən bəhs edən qadın intim detallar barədə danışarkən canlı yayımda olduğunu unudub.

"İlk gecəmizin səhəri gün gəzə bilmirdim. 35 il ərzində kimsə mənimlə bu qədər yaxınlıq etməmişdi. Özümü ikinci dəfə bakirə hiss edirdim. Sanki yəhərsiz ata minmişdim", - deyə qadın söyləyib.

Bu ifadələr qarşısında utanan aparıcı əliylə üzünü gizlədib.

Canlı yayımda baş verənlər qısa zamanda sosial şəbəkədə ən çox müzakirə edilən mövzular sırasına daxil olub.

