Türkiyənin həvəskar komandalarından "Hərb-İş" yeni futbolçu transfer edib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki,klub 71 yaşlı Şerif Kuntu sıralarına qatıb. Onunla 1 illik müqavilə imzalanıb.

Kunt artıq komandada ilk oyununa da çıxıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.