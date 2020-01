Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu gün İTAR-TASS-ın baş direktorunun birinci müavini Mixail Qusmanı III dərəcəli "Vətən qarşısında xidmətlərə görə" ordeni ilə təltif edilməsi haqda fərman imzalayıb.

Milli.Az bildirir ki, Mixail Qusman yerli kütləvi informasiya vasitələrlərinin inkişafında xidmətlərə və çoxillik məhsuldar fəaliyyətə görə təltif edilib.

Milli.Az

