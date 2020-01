Bakı. Trend:

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin TASS agentliyinin baş direktorunun birinci müavini Mixail Qusmanı ordenlə təltif edib.

Trend-in məlumatına görə, M.Qusman yerli KİV-lərin inkişafındakı xidmətlərinə və çoxillik məhsuldar fəaliyyətinə görə III dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif olunub.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.