"Space TV"nin “Sadə həqiqətlər” verilişinin növbəti qonağı Bakı Metropoliteninin keçmiş rəisi, Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon təşkilatının sədri Tağı Əhmədov olub.

Publika.az xəbər verir ki, T.Əhmədov verilişdə bir sıra maraqlı məsələlərə toxunub və sensasion açıqlamalar verib.

T.Əhmədov xaricdəki mülklərindən, şəxsi biznesindən, qazancından, metropolitenin sədri olduğu dövrdəki fəaliyyətindən və s. bəhs edib.

