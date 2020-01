Xoşbəxtliyə aparan Kvant qanunu

Həyatda qazandığınız hər şey gözləntilərinizin nəticəsidir.

Bir çoxu deyir ki, məğlubiyyətlərə sevinmək və başımıza gələn fəlakətlərdən sonra şükür etmək özünü aldatmaqdır. Bu cəfəngiyatdır. Və haqlıdırlar. Bəs həqiqətləri onlara xoşbəxtlik gətirirmi?

İnsanların əksəriyyəti problemlərə standart şəkildə cavab verir: əsəbiləşib ətrafa neqativ enerji yayır. İçində müqavimət hiss edən insan vəziyyətlə mübarizə etməyə başlayır. Lakin qıcığın vəziyyəti yaxşılaşdıra biləcəyinə inanmaq səhvdir.

Neqativin missiyası nədir? Heç bir məqsədi yoxdur. Əksinə, qıcıq və qəzəb daha da mənfilik yaradır.

Publika.az bu yazıda oxucuları Kvant qanunu ilə bağlı maraqlı faktı tanış edib.

Kvant dünyasını araşdıran elm adamları deyirlər ki, bütün dünya enerjidən ibarətdir. Bütün hissəciklər eyni vaxtda hər yerdə var. Buna kvant qanunda qeyri-müəyyənlik prinsipi deyilir. Bu, bir paradoksdur. Nə qədər ki, müşahidəçi yoxdur - insan - dünya mövcud deyil. Ancaq bu elmi bir həqiqətdir.

Bütün elementar hissəciklər quruluşunu sadə bir müşahidə ilə dəyişdirirlər. Yəni insan gözləntiləri həmişə eksperimentin nəticəsinə təsir edir. Hər kəs 100% haqlıdır. Həmişə əvvəlcə bir şeyə inanır, inanclarınızın təsdiqini sonra tapırsınız. Məsələn, pulun çatmayacağına inanırsınız və bu, baş verir. Onları daim itirirsiniz. Əgər uğur qazanmayacağınızı düşünsəniz, həqiqətən baş verəcək. Ancaq tanışlarınız arasında kifayət qədər pulu olan və uğur qazanan insanlar yaşayır. Niyə? Şanslıdırlar? Xeyr. Onlar öz gücünə inanaraq, gözləntilərini pozitivə kökləyir.

Kvant fizikasının qanunu belədir: Siz həmişə istisnasız, gözlədiyiniz nəticəni əldə edirsiniz!

Bu fikirlə razı deyilsinizsə, 100% haqlısınız. Bəs baxışınız sizə sülh, aydınlıq, sevinc və səadət gətirir? Bütün maneələri asanlıqla dəf etməyə kömək edirmi? Cavabınız bəllidir...

Hər an bir seçim edirik. Hər saniyədə reallığımızı yaradırıq. Odur ki, istəmədiyiniz bir hadisə baş verdiyi zaman, seçiminiz var. Bu zaman Kvant qovşaqlarına düşürsünüz. Qəzəblənərək reaksiya verirsinizsə, deməli, yanlış yola - neqativ dünyaya üz tutursunuz. Əgər ora xoşunuza gəlirsə, hər şey yaxşıdır. Əgər deyilsə, özünüzə deyin: “Ura! Hər şey yaxşıdır. Və reallığa xoş gəldiniz! Həqiqət həmişə mehriban və neytraldır” deyin. Çünki yalnız düşüncələriniz və müsbət qiymətləndirmə reallığı rəngləyir.

Aytən Məftun

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.