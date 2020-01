“Azərbaycanla münasibətlərimiz çox möhkəmdir”.

Bunu “Report”a Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ceyms Şarp “Brexit”in ikitərəfli münasibətlərə mümkün təsiri barədə danışarkən deyib.

“Münasibətlərimiz ikitərəfli əlaqələrə söykənir. Bunun bizim Avropa İttifaqı üzvlüyümüzlə bağlı olduğunu düşünmürəm. Daha da güclənəcəyinə əminəm. Vaxtı gəlincə Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında yeni sazişə dair danışıqlara başlamağı nəzərdə tuturuq”, - diplomat qeyd edib.



