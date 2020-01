Musa Qasımlı 4 kənddə görüş keçirdi - FOTO

72 saylı Yardımlı-Masallı seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Musa Qasımlı Yardımlı-Masallı rayonlarında görüşlərini davam etdirir.

Publika.az xəbər verir ki, deputatlığa namizəd bu gün Yardımlı rayonunun Aşağı Astanlı, Zevin, Bərcan və Şıxlar kəndlərində kəndlərində seçicilərlə görüşüb.

"Təbliğat-təşviqat kampaniyamı bu gün Yardımlı rayonunun Aşağı Astanlı kəndində seçicilərlə görüşlə davam etdirdim. Sonra Zevin, Bərcan və Şıxlar kəndlərində oldum. Ətraf kəndlərdən də gəlmişdilər. Səmimi şəraitdə keçən görüşlərdə çıxış edənlər arzu və istəklərini, 9 fevralda mənə səs verəcəklərini bildirdilər. Şəhid qohumları və yaxınları dövlətimizin qayğısından xüsusilə razılıq etdilər. Astanlı, Zevin, Bərcan və Şıxlar kəndlərindəki seçicilərə xoş münasibətə və aydın mövqelərinə görə minnətdaram", - deyə görkəmli alim qeyd edib.

