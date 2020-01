Tbilisidə 24 yaşlı Çin vətəndaşı kəskin respirator xəstəlik simptomları ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, o, digər xəstələrdən izolyasiya olunub və müvafiq araşdırmalar aparılır.

Pasiyent yüksək temperatur və boğazında ağrılarla xəstəxanaya müraciət edib.

Klinikadan bildirilib ki, pasiyent Çində işləyir və Gürcüstana Azərbaycandan gəlib.



