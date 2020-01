"Real" İspaniya kubokunun 1/8 finalında səfərdə "Saraqosa"ya 4:0 hesabı ilə qalib gələrək növbəti mərhələyə yüksəlib.

Milli.Az oyunun icmalını təqdim edir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.