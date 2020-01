“Milyonum da olsa, Həcinin 100 manatı şirindir”

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu sözləri müğənni Şəbnəm Tovuzlu qonaq olduğu "Zaurla Günaydın" verilişində deyib.

İfaçı veriliş zamanı çox pul xərclədiyini söyləyib:

"Çox çalışıram, pul qazanıram. Lakin bədxərcəm. Zinət əşyalarına, geyimə çox pul verirəm. Başım çıxmasa da, ən bahalı telefonu alıram. Amma Milyonum da olsa, Həcinin 100 manatı elə bərəkətlidir, elə şirindir ki...

Hərdən mənə deyir ki, yaxşı ki, boynuna alırsan. Əslində, bu gün kişinin qazancına ehtiyacım yoxdur. Amma o, pul verəndə şirin olur".

