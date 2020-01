Türkiyə millisinin azərbaycanlı yüngül atleti Ramil Quliyev qarşıdan gələn Tokio-2020 oyunları ilə bağlı fikirlərini bildirib.

Milli.Az Sputnik Azərbaycan-a istinadən xəbər verir ki,əgər Yay Olimpiya Oyunlarında yarışın mükafatçıları sırasına düşsə, 2017-ci ildə dünya çempionu olan vaxtdakı kimi yenidən Türkiyə və Azərbaycan bayraqlarını dalğalandıracaq.

"Allah etsin ki, mən Tokiodakı olimpiadada mükafat qazanım. Bu halda əlbəttə, qaçış zolağına iki bayraqla çıxacağam" - o bildirib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.