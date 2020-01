“Biz marağındayıq ki, çatışmazlıqlar olmasın. Əgər olarsa, biz onu edənləri cəzalanıdrırıq”.

"Report" xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov MSK-nın bu gün keçirilən iclasında deyib.

O bildirib ki, MSK Milli Məclisə seçkilər zamanı sosial şəbəkələrə diqqət yetirəcək: “Necə ki, bələdiyyə seçkilərində bunu etdik. Parlament seçkilərində sosial şəbəkələrə ondan da çox diqqət yetirəcəyik".



