Analitiklər mobil ödənişlərin populyarlığının artması haqqında məlumat veriblər

İngiltərənin "LearnBonds" nəşri 2019-cu ildə rəqəmli və mobil ödənişlərdən istifadəyə dair statistika dərc edib.

"ICTnews" Elektron Xəbər Xidməti "4pda.ru" saytına istinadən yazır ki, məlumata görə, artıq 2020-ci ildə rəqəmli ödənişlər bazarının həcmi 4,7 trilyon dollar təşkil edəcək ki, bu da ötənilki göstəricidən 15,3% çoxdur, 2023-cü ildə bu göstərici 6,7 trilyon dollaradək artacaq. Mobil ödənişlər seqmentində böyük artım gözlənilir: 2019-cu ildə mobil ödənişlərin həcmi 745 milyard dollar məbləğində qiymətləndirilib, 2023-cü ilədək isə 2,1 trilyon dollarlıq dövriyyə gözlənilir.

Mobil ödənişin həcmi də artacaq: ötənilki 791 dollardan 2023-cü ildə 1289 dollaradək. Çin belə əməliyyatların sayına görə liderliyini qoruyub saxlayır.

ABŞ rəqəmli ödənişlərin sayına görə ikinci yeri tutur. "LearnBonds" analitiklərinin fikrincə, 2023-cü ilədək Böyük Britaniya, Yaponiya, Almaniya, Cənubi Koreya, Hindistan, Fransa, Kanada və Braziliya rəqəmli ödənişlərin sayına görə ilk onluqda olacaqlar.

Emil Hüseynov





