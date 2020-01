AŞ PA Azərbaycanda parlament seçkilərini müşahidə edəcək

Bakı. Trend:

Avropa Şurası Parlament Assambleyası (AŞ PA) Frank Şvabenin rəhbərliyi altında 25 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti ilə ATƏT Parlament Assambleyası və Demokratik Təşkilatlar və İnsan Haqları Bürosunun nümayəndələri ilə birgə Azərbaycana səfər edəcək.

Trend-in AŞ PA-ya istinadən məlumatına görə, nümayəndə heyəti fevralın 7-dən 10-dək Azərbaycanda növbədənkənar parlament seçkilərini müşahidə edəcək.

Qeyd olunur ki, nümayəndə heyəti namizədlər, partiya nümayəndələri, eləcə də Mərkəzi Seçki Komissiyasının, vətəndaş cəmiyyətinin, KİV-lərin nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcək.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.