İtaliyada 7 min nəfərlik “Costa Crociere” adlı kruiz gəmisi karantinə alınıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə AFP xəbər agentliyi informasiya yayıb.

Bildirilib ki, Çində yayılan koronavirusa görə gəmi nəzarətə götürülüb. Gəmidə çinli cütlüyün kəskin temperaturu olub. Buna görə bütün heyət müşahidə altına alınıb.

Qeyd edək ki, İtaliyada iki nəfərdə koronavirus tapılıb.

Zümrüd

