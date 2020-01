"Barselona" "Çelsi"dən Villianı transfer etmək istəyir.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "Barselona" 31 yaşlı futbolçu üçün 23,5 milyon avro ödəməyə hazırdır.

Kataloniya klubu braziliyalı futbolçu ilə müqaviləni qış transfer pəncərəsi bağlanmadan öncə imzalamaq istəyir.

Bu mövsüm Villia klub səviyyəsində 30 matçda iştirak edib. Beş qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib.

Milli.Az

