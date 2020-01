Parlament seçkilərində beynəlxaq və yerli müşahidəçilərin sayı açıqlandı

Bakı. Elçin Mehdiyev – Trend:

Azərbaycanda fevralın 9-na təyin edilmş növbədənkənar parlament seçkilərində indiyə qədər 694 beynəlxalq müşahidəçi akkreditasiyadan keçib.

Trend-in məlumatına görə, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov MSK-nın bu gün keçirilən iclasında deyib.

M.Pənahov əlavə edib ki, yerli müşahidəçilərin sayı 61 813 nəfərə çatıb. 33 010 nəfəri siyasi partiyalar tərəfindən irəli sürülən müşahidəçilərdir.

