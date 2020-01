Dünya Güləş Birliyi sərbəst güləşçilərin yeni reytinq cədvəlini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanın 4 güləşçisi ilk onluqda yer alıb.

Belə ki, üçqat Avropa çempionu Cəbrayıl Həsənov (79 kq), Olimpiya çempionu Şərif Şərifov (97 kq) ikinci, Hacımurad Hacıyev (74 kq) 8-ci, Cəmaləddin Məhəmmədov (125 kq) isə 10-cu pillədə qərarlaşıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.