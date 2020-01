Fransızlar "Qarabağ"ın futbolçusundan niyə imtina etdilər?

"Lans" "Qarabağ"ın müadafiəçisi Faysal Rerrası transfer etməkdən imtina edib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki,ikinci liqa təmsilçisi əvvəlcə belçikalı müdafiəçini transfer etməyi planlaşdırıb. Ancaq klubdakı son iclasdan sonra belə qənaətə gəlinib ki, komandada sol cinahda oynaya biləcək kifayət qədər futbolçu var. Bu səbəbdən 26 yaşlı oyunçunun transferindən imtina edilib.

Qeyd edəkki, F.Rerrasla İtaliyanın "Benevento", "Krotone", Türkiyənin "Rizespor" və Belçikanın "Lyej" klublarının da maraqlandığı iddia olunur.

