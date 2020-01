2020-ci ilin "Oscar" namizədləri AÇIQLANDI

Dünyanın maraqla gözlədiyi, daha çox "Oscar mükafatı" kimi tanınan 92-ci Akademiya Mükafatlarının (Academy Awards) namizədləri açıqlanıb.

Ən yaxşı film

"1917"

"The Irishman"

"Marriage Story"

"Once Upon A Time In Hollywood"

"Parasite"

"The Two Popes"

"Judy"

Oscar namizədləri:



Ən yaxşı ikinci dərəcəli aktyor

- Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood"

- Al Paçino, "The Irishman"

- Jo Pesçi, "The Irishman"

- Bred Pitt, "Once Upon a Time... in Hollywood"

- Entony Hopkins, "The Two Popes"

Ən yaxşı ikinci dərəcəli aktrisa

- Laura Dern, "Marriage Story"

- Skarlett Yohanson, "Jojo Rabbit"

- Florens Pag, "Little Women"

- Margot Robbi, "Bombshell"

- Keti Beyts "Richard Jewell"

Ən yaxşı xarici dilli film

- "Corpus Christi" (Polşa)

- "Honeyland" (Makedoniya)

- "Les Miserables" (Fransa)

- "Pain and Glory" (İspaniya)

- "Parasite" (Cənubi Koreya)



Ən yaxşı səs redaktəsi

- "Ford v Ferrari"

- "Joker"

- "1917"

- "Once Upon a Time... in Hollywood"

- "Star Wars: The Rise of Skywalker"

Ən yaxşı orijinal musiqi



- Hildar Qadnadottir (Joker)

- Aleksandr Desplat (Little Women)

- Rendi Nyuman (Marriage Story)

- Tomas Nyuman (1917)

- Con Uilliams (Star Wars: The Rise of Skywalker)

Ən yaxşı aktyor

- Antonio Banderas, "Pain and Glory"

- Leonardo DiKaprio, "Once Upon a Time... in Hollywood"

- Adam Drayver, "Marriage Story"

- Hokin Feniks, "Joker"

- Conatan Prays, "The Two Popes"



Ən yaxşı animasiya filmi

- Dcera (Daughter)

- Hair Love

- Kitbull

- Memorable

- Sister



Ən yaxşı aktrisa

- Sintia Erivo, "Harriet"

- Sirşa Ronan, "Little Women"

- Skarlett Yohanson, "Marriage Story"

- Çarliz Teron "Bombshell"

- Rene Zellveger, "Judy"

