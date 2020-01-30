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SEÇKİ 2020

2020-ci ilin "Oscar" namizədləri AÇIQLANDI

2020-ci ilin "Oscar" namizədləri
17:50 30 Yanvar 2020
88 Şou-Biznes
Gülbəniz Hüseynli
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Dünyanın maraqla gözlədiyi, daha çox "Oscar mükafatı" kimi tanınan 92-ci Akademiya Mükafatlarının (Academy Awards) namizədləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, popstar və yazıçı Mayk Şişman ən sevilən film və aktyorların siyahısını təqdim edib:


Ən yaxşı film

"1917"

"The Irishman"

"Marriage Story"

"Once Upon A Time In Hollywood"

"Parasite"

"The Two Popes"

"Judy"

Oscar namizədləri:

Ən yaxşı ikinci dərəcəli aktyor

- Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood"
- Al Paçino, "The Irishman"
- Jo Pesçi, "The Irishman"
- Bred Pitt, "Once Upon a Time... in Hollywood"
- Entony Hopkins, "The Two Popes"

Ən yaxşı ikinci dərəcəli aktrisa

- Laura Dern, "Marriage Story"
- Skarlett Yohanson, "Jojo Rabbit"
- Florens Pag, "Little Women"
- Margot Robbi, "Bombshell"
- Keti Beyts "Richard Jewell"

Ən yaxşı xarici dilli film

- "Corpus Christi" (Polşa)

- "Honeyland" (Makedoniya)

- "Les Miserables" (Fransa)
- "Pain and Glory" (İspaniya)
- "Parasite" (Cənubi Koreya)

Ən yaxşı səs redaktəsi

- "Ford v Ferrari"

- "Joker"
- "1917"
- "Once Upon a Time... in Hollywood"
- "Star Wars: The Rise of Skywalker"

Ən yaxşı orijinal musiqi

- Hildar Qadnadottir (Joker)
- Aleksandr Desplat (Little Women)
- Rendi Nyuman (Marriage Story)
- Tomas Nyuman (1917)
- Con Uilliams (Star Wars: The Rise of Skywalker)

Ən yaxşı aktyor

- Antonio Banderas, "Pain and Glory"
- Leonardo DiKaprio, "Once Upon a Time... in Hollywood"
- Adam Drayver, "Marriage Story"
- Hokin Feniks, "Joker"
- Conatan Prays, "The Two Popes"

Ən yaxşı animasiya filmi

- Dcera (Daughter)
- Hair Love
- Kitbull
- Memorable
- Sister

Ən yaxşı aktrisa

- Sintia Erivo, "Harriet"
- Sirşa Ronan, "Little Women"
- Skarlett Yohanson, "Marriage Story"
- Çarliz Teron "Bombshell"
- Rene Zellveger, "Judy"

Daha çox "Oskar mükafatı" (Oscar Awards) adı ilə tanınan "Akademiya mükafatları" (Academy Awards) — film Sənətləri və Elmləri Akademiyası tərəfindən illik olaraq verilən mükafatdır. Bu, Akademiyanın səsvermə üzvləri tərəfindən yoxlanılaraq təqdim olunan ən nüfuzlu film mükafatıdır. Müxtəlif kateqoriyalı qaliblərə daha çox "Oskar" ləqəbi ilə tanınan, ancaq rəsmi olaraq "Akademiya mükafatı" adlandırılan qızıl heykəlin bir nüsxəsi verilir.(big.az)


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metbuat.az

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