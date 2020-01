"Milli Məclisə seçkilərdə 5 qurum "exit poll" keçirəcək".

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov MSK-nın bu gün keçirilən iclasında deyib.

M.Pənahov bildirib ki, artıq "exit-poll" keçirmək istəyən təşkilatların müraciətlərinə baxılması müddəti bitib və "exit-poll" keçirmək üçün müracit edən təşkilatların müraciətinə müsbət cavab verilib.

Milli.Az

