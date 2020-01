Moskvanın yaxınlığındakı Vidnoe şəhərində iki qadın 471 nömrəli avtobusda dalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki ,yer üstə saçyolduya çıxan qadınları ayıran olmayıb.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.