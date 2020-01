Futzal üzrə Azərbaycan millisi bu gün DÇ-2020-nin elit-raund mərhələsində növbəti oyununa çıxacaq.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki,yığmamız Rusiya millisi ilə qarşılaşacaq. Matç Bakı vaxtı ilə 20:00-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, komanda bu mərhələdə ilk oyununu ötən gün Xorvatiyaya qarşı keçirib və 0:2 hesabı ilə məğlub olub.

30 yanvar

20:00. Azərbaycan - Rusiya

