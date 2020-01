ABŞ-ın “Google” şirkəti Çin, Honkonk və Tayvandakı ofislərini koronavirusla əlaqədar müvəqqəti olaraq bağlayır.

“Report” BBC-yə istinadən xəbər verir ki, Çində “Google” axtarış sisteminin qadağan olunmasına baxmayaraq, şirkətin ofisləri orada öz reklam biznesləri üçün satış və layihə düzəltmə ilə məşğuldurlar.

Qeyd edək ki, “Google” şirkəti ilə yanaşı “Microsoft” və “Amazon” da yoluxucu virusun qarşısını almaq üçün analoji tədbirlər görüblər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.