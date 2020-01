Bakı. Trend:

Çilinin paytaxtı Santyaqoda etiraz aksiyası zamanı bir nəfər həlak olub.

Trend-in məlumatına görə, hökumətin sosial siyasətinə qarşı etiraz bütün gecə davam edib.

Baş verən toqquşmalar nəticəsində 33 polis əməkdaşı xəsarət alıb.

Avtobuslar yandırılıb, bir sıra mağazalar qarət edilib. Polis məntəqələrinə hücumlar da qeydə alınıb.

Toqquşmalarla əlaqədar 41 nəfər saxlanılıb. Saxlananların sayı arta bilər.

