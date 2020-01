"Qarabağ" uşaq futbol akademiyasına türkiyəli məşqçi gətirib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki,son olarak "Başakşehir"in U-19 komandasını çalıştıran Öndər Karaveli klubun aşağı yaş qrupları üzrə koordinatorunun köməkçisi vəzifəsinə gətirilib.

45 yaşlı Öndər Karaveli daha öncə "Beşiktaş" və "Başakşehir"in U-21 komandalarında da baş məşqçi işləyib.



Qeyd edək ki, "Qarabağ" Futbol Klubunun akademiyasının baş məşqçisi türkiyəli Tacəddin Doğandır.

Milli.Az

