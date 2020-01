Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində bir şəxs keçmiş sevgilisinin qızına təcavüz edib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbə\r verir ki, bununla bağlı qızın anası polisə şikayət edib.

O bildirib ki, keçmiş sevgilisi üç il ərzində qızına təcavüz edib və bunu videoya çəkib.

Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs axtarışa verilib.

Axtarış zamanı ona məxsus noutbuk, fləşkart və telefon sübut kimi götürülüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

