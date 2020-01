“Böyük İqtisadi Ensiklopediya” savadlı müsahib, təcrübəli opponentlik edəcək dərəcədə güclü bir elmi mənbədir

Bakı. Trend:

Ziyad Səmədzadə bu gün üçün, gələcək üçün çox vacib olan fundamental işi başa çatdırıb geniş və tələbkar oxucu auditoriyasına təqdim edib.

Trend-in məlumatına görə, Azərbaycanın görkəmli alimləri “Böyük İqtisadi Ensiklopediya”nın işıq üzü görməsini elmimiz, milli mədəniyyətimiz üçün böyük hadisə hesab edirlər. “Böyük İqtisadi Ensiklopediya”da bəşəri iqtisad elminin keçdiyi mərhələlər ətraflı nəzərdən keçirilmiş, dünya iqtisad elmində formalaşmış iqtisadi baxışların müasir dünya və milli maraqlar baxımından qiymətləndirilməsinə cəhdlər edilmişdir. İqtisadi proseslər, iqtisadi termin lərin mahiyyətinin daha yaxşı mənim sənilməsi məqsədi ilə 1500-­dən çox sxem, cədvəl, qrafik və 2000-­dən çox şəkildən istifadə edilmişdir. “Böyük İqtisadi Ensiklopediya” nəinki hər kəsin stolüstü kitabı olacaq, həmçinin, savadlı müsahib, təcrübəli opponentlik edəcək dərəcədə güclü bir elmi mənbədir.

“Böyük İqtisadi Ensiklopedi ya”da (2012-ci ildə 5 cild, 2015-ci ildə 6-cı və 7-ci cildlər nəşr olundu) 30 mindən çox iqtisadi termin, anlayış və proseslərin mahiyyəti açıqlanaraq geniş oxucu kütləsinin istifadəsinə verildi.

Akademik Ziyad Səmədzadə: Layihənin ideya müəllifi və baş redaktoru kimi özümü xoşbəxt hesab edirəm ki, doğma Azərbaycan dilində vətənimin dinamik və keyfiyyətli inkişafı üçün çox vacib olan yeni iqtisadi təfəkkürün formalaşmasına, iqtisadi mədəniyyətin yüksəldilməsinə xidmət edəcək 7 cildlik “Böyük İqtisadi Ensiklopediya” işıq üzü gördü. Bu 7 cildlik özünün əhatə dairəsi, strukturu, əyani vasitələrdən istifadə səviyyəsinə görə Avropa, MDB məkanında ilk çoxcildlikdir.

Hər bir ailə, iş adamı, ziyalı, alim, tələbə, magistr, aspirant, iqtisadçı, sahibkar üçün necə dolanmağın, necə işləməyin, yaxşı yaşamağın sirlərini açan kitab: “Böyük İqtisadi Ensiklopediya”

Akademik Akif Əlizadə: Müasir Azərbaycan iqtisad elminin nüfuzlu ağsaqqal larından biri olan görkəmli alim, akademik Ziyad Səmədzadənin ideya müəllifliyi və baş redaktorluğu ilə hazırlanıb, nəşr etdirilmiş irihəcmli, fundamental Böyük İqtisadi Ensiklopediya həqiqətən də dövrün tələblərinə cavab verən əsl ictimai­siyasi və elmi hadisədir. Dünya iqtisad elminin nailiyyətləri indiyədək ölkəmizdə heç bir nəşrdə “Böyük İqtisadi Ensiklopediya”da oldu ğu qədər geniş işıqlandırılmamışdır. “Böyük İqtisadi Ensiklopediya” Azərbaycan elminin böyük nailiyyətidir. “BİE” zamanla ayaqlaşan bir iqtisadi külliyyat olmaqla, MDB məkanında da milli dildə işıq üzü görmüş ilk irihəcmli nəşrdir”.

SOCAR-ın birinci vitse-prezidenti, akademik Xoşbəxt Yusifzadə: Akademik Ziyad Səmədzadənin ideya müəllifliyi və baş redaktorluğu ilə hazırlanmış “Böyük İqtisadi Ensiklopediya”da Azərbaycan Respublikasının inkişafı, TAP və TANAP layihələri, Cənub Qaz Dəhlizi ilə bağlı məsələlər, eləcə də son illər iqtisadi sahədə əldə edilən nailiyyətlər, neft sənayesinin tarixindən başlamış bu günədək bütün proseslər öz əksini tapıb. Gənc mühəndislər üçün bu, çox qiymətli əsərdir”.

