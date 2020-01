Bu dəfə məşhur biznesmenin qızı ilə sevgili oldu - FOTO

Türkiyəli aktyor Birkan Sokullunun 6 aydır məşhur işadamı Kemal Gürkaynakın qızı Eda ilə eşq yaşadığı ortaya çıxıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, cütlük ötən gün İstanbulun Asmalıməscid adlı ərazisində görüntülənib.

Nyu-York Universitetindən məzun olan və "Amerikanın ən istedadlı türk məzunları" siyahısına adını yazdıran Eda Gürkaynak ilin böyük bir hissəsini Nyu-Yorkda keçirir.

B.Sokullunun tez-tez sevgilisini görmək üçün tez-tez Amerikaya getdiyi bildirilir. Gürkaynak ailəsinin başçıları Sinem və Kemal da bunu münasibəti dəstəkləyir.

Qeyd edək ki, hazırda "İpmeriyanın yüksəlişi: Osmanlı" serialında rol alan B.Sokullu bundan öncə Berrak Tüzünataç, Dilan Çiçək Dəniz kimi aktrisalarla sevgili olub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.