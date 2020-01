"Space" telekanalında "Banu" verilişinin aparıcısı Günel Həsənzadə ilk dəfə həyat yoldaşı ilə şəklini paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı fotoda həyat yoldaşının üzünü gizlədib. Onun paylaşımına izləyiciləri “Allah sizi xoşbəxt eləsin!”, - şərhini yazıblar. Günel isə həmin rəylərə "bəyənmə" işarəsi qoyub.

Qeyd edək ki, G.Həsənzadə gizli şəkildə türkiyəli iş adamı ilə ailə qurub. O, bu xəbəri xeyli vaxt mətbuatdan gizli saxlaya bilib.

