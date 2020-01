Goranboy rayonunda azyaşlını avtomobil vurub.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, 2015-ci il təvəllüdlü Ayaz Əvəz oğlu Salehov xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



