"Barcelona"nın hədəfində yeni hücumçu

"Ajax"ın hücumçusu Duşan Tadiç karyerasını İspaniyada davam etdirə bilər.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "Barcelona" serbiyalı futbolçunun xidmətində maraqlıdır. Uzun müddətə zədələnən Luis Suarezin boşluğunu yeni hücumçu ilə doldurmaq niyyətində olan Kataloniya klubunun artıq əsas hədəfinin Tadiç olduğu bildirilir. Artıq klublar arasında danışıqların başladığı və futbolçunun menecerinin İspaniyaya gedəcəyi deyilir.

2018-ci ildən "Ajax"ın şərəfini qoruyan 31 yaşlı futbolçunun klubla müqaviləsi 2023-cü ilədək nəzərdə tutulub.

Milli.Az

